«Лаборатория Касперского» опровергла слухи об утечке пользовательских данных

В Сети появились слухи об утечке пользовательских данных после кибератаки на мощности хостинг-провайдера, на площадке которого располагался сайт форума фан-клуба «Лаборатории Касперского» — forum.kasperskyclub.ru. Поэтому пресс-служба компании поспешила опровергнуть слухи, не имеющие отношения к действительности.

«Данные пользователей продуктов компании не были затронуты, так как хранятся и надёжно защищаются непосредственно в инфраструктуре "Лаборатории Касперского"», — сказано в сообщении пресс-службы компании.