«Лаборатория Касперского» опровергла слухи об утечке пользовательских данных

Опубликовано 05 апреля 2024, 20:44
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«Лаборатория Касперского» опровергла слухи об утечке пользовательских данныхКибератака была, но не на инфраструктуру компании
Компания «Лаборатория Касперского» опровергла появившиеся в Интернете слухи о компрометации своей инфраструктуры и утечке данных пользователей. Пресс-служба компании сообщила, что кибератака, о которой идёт речь, была осуществлена на ресурс, находящийся вне инфраструктуры «Лаборатории Касперского».
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В Сети появились слухи об утечке пользовательских данных после кибератаки на мощности хостинг-провайдера, на площадке которого располагался сайт форума фан-клуба «Лаборатории Касперского» — forum.kasperskyclub.ru. Поэтому пресс-служба компании поспешила опровергнуть слухи, не имеющие отношения к действительности.
«Данные пользователей продуктов компании не были затронуты, так как хранятся и надёжно защищаются непосредственно в инфраструктуре "Лаборатории Касперского"», — сказано в сообщении пресс-службы компании.