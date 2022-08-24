«Лаборатория Касперского» предложила сотрудникам, желающим уехать за рубеж, просто уволиться

По крайней мере некоторые бывшие сотрудники «Лаборатории Касперского» уверяют, что столкнулись с определённой реакцией отдела кадров при просьбе о релокации в другие страны. Им предложили просто уволиться. Как отметил один из бывших сотрудников, он знает «по крайней мере ещё пять человек», оказавшихся в такой же ситуации, как и он.

Но представитель «Лаборатории Касперского» опроверг эти слова, рассказав, что случаи релокации уже были, но для этого сотрудник должен соответствовать ряду критериев.

«Мы обрабатываем такие запросы в индивидуальном порядке: смотрим на наличие вакансии в выбранном регионе, внутреннюю экспертизу сотрудника и знание локального рынка, учитываем принципы работы конкретной команды. Если сотрудник соответствует требованиям, заявленным в вакансии, его кандидатуру рассматривают в приоритетном порядке; в случае успешного прохождения собеседований он сможет релоцироваться. Такие случаи уже были», — сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».