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«Лаборатория Касперского» предложила сотрудникам, желающим уехать за рубеж, просто уволиться

В компании объяснили, как можно переехать
После начала спецоперации России на Украине некоторые сотрудники «Лаборатории Касперского» захотели, оставаясь в компании, работать за рубежом. Но на собрании компании через несколько дней после начала спецоперации её основатель Евгений Касперский заявил, что «Если капитан останется на корабле, команда тоже должна остаться на корабле, независимо от погоды».
«Лаборатория Касперского» предложила сотрудникам, желающим уехать за рубеж, просто уволиться

По крайней мере некоторые бывшие сотрудники «Лаборатории Касперского» уверяют, что столкнулись с определённой реакцией отдела кадров при просьбе о релокации в другие страны. Им предложили просто уволиться. Как отметил один из бывших сотрудников, он знает «по крайней мере ещё пять человек», оказавшихся в такой же ситуации, как и он.

Но представитель «Лаборатории Касперского» опроверг эти слова, рассказав, что случаи релокации уже были, но для этого сотрудник должен соответствовать ряду критериев.

«Мы обрабатываем такие запросы в индивидуальном порядке: смотрим на наличие вакансии в выбранном регионе, внутреннюю экспертизу сотрудника и знание локального рынка, учитываем принципы работы конкретной команды. Если сотрудник соответствует требованиям, заявленным в вакансии, его кандидатуру рассматривают в приоритетном порядке; в случае успешного прохождения собеседований он сможет релоцироваться. Такие случаи уже были», — сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

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