"Лаборатория Касперского" представила полностью отечественный смартфон для военных

Наука и технологии
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"Лаборатория Касперского" представила полностью отечественный смартфон для военныхИ не только
Группа «Аквариус» и «Лаборатория Касперского» разработали защищенный смартфон, в том числе и для военных образований, а также спецслужб.
Александр Калинин, совладелец НКК рассказал изданию, что уже выпущена партия из 200 гаджетов. До конца 2021 года будет изготовлено еще три тысячи подобных аппаратов. Было отмечено, что это полностью отечественная разработка. Проект обошелся компании более чем в миллиард рублей.
Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов — IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением.
Владимир Степанов
Глава «Аквариуса»
Смартфон работает на личной операционной системе “Лаборатории Касперского”, KasperskyOS. Она ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например, промышленность, энергетику, либо госучреждения.
Источник: Коммерсантъ