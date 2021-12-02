"Лаборатория Касперского" представила полностью отечественный смартфон для военных

Александр Калинин, совладелец НКК рассказал изданию, что уже выпущена партия из 200 гаджетов. До конца 2021 года будет изготовлено еще три тысячи подобных аппаратов. Было отмечено, что это полностью отечественная разработка. Проект обошелся компании более чем в миллиард рублей.