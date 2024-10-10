«Лаборатория Касперского» уходит из Великобритании: компания закроет свой офис

Тиус сообщил, что российский разработчик продуктов для кибербезопасности «начнёт сворачивать деятельность своего офиса в Великобритании, переориентируя свой бизнес в стране на партнёрский канал». Этот позволит «Лаборатории Касперского» сохраниться на британском рынке, используя «имеющиеся бизнес-возможности».

Вместе с тем будут уволены местные сотрудники вендора, которых в британском офисе работало «менее 50» человек.

Эта ситуация последовала за запретом для «Лаборатории Касперского» работать в США. Причём американские пользователи столкнулись с внезапной автозаменой продуктов «Касперского» на решения разработчика из США — UltraAV.

«Этот шаг позволит нашей компании более эффективно использовать имеющиеся бизнес-возможности на рынке Великобритании, укрепляя общее процветание бизнеса. Наши клиенты и партнёры в Великобритании сохранят полный доступ к европейской команде компании и её сильной и хорошо зарекомендовавшей себя партнёрской сети, через которую мы продолжим распространять ведущие в отрасли продукты и услуги Kaspersky в области кибербезопасности», — отмечено в сообщении компании.