«Лаборатория Касперского» уволила всех американских сотрудников из-за санкций

Причиной стали санкции, введенные летом 2024 года, которые запретили использование её программного обеспечения на территории страны.

В результате работу в российской компании потеряли около 50 сотрудников, работающих в США. Полноценный процесс прекращения деятельности начнётся 20 июля 2024 года и будет постепенным.

«Лаборатория Касперского» сообщила, что компания тщательно изучила законодательные требования США и приняла решение прекратить активную деятельность в стране, так как не видит перспектив для ведения бизнеса.

Это решение повлияет не только на пользователей, но и на других разработчиков ПО, использующих ее наработки.

Несмотря на уход из США, компания не планирует останавливаться в глобальном развитии и будет продолжать защищать клиентов и партнёров по всему миру.