«Лаборатория Касперского» выпустила книгу для детей о технологиях и кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» представила «Киберазбуку» — обучающую книгу для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В издании просто и красочно объясняются ключевые аспекты цифрового мира, от безопасности в интернете до защиты персональных данных. Книга доступна как в печатной версии, так и бесплатно в формате pdf, чтобы сделать её максимально доступной для родителей и педагогов.

Авторы проекта объяснили, что «Киберазбука» помогает детям узнавать о киберугрозах и учиться избегать их, например, не попадаться на уловки мошенников. Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности, отметил, что онлайн-защита — это не только программы и приложения, но и навыки, которые нужно прививать с раннего детства. «Мы постарались сделать процесс изучения не только полезным, но и увлекательным», — добавил он.

Исследование компании показало, что дети начинают использовать гаджеты всё раньше: большинство младших школьников уже имеют собственные смартфоны. Однако вместе с этим растёт и риск столкнуться с угрозами, от взлома аккаунтов до утечек данных. «Киберазбука» стала глобальным проектом и вышла на 13 языках, включая японский, французский и тайский, чтобы вопросы кибербезопасности могли изучать дети по всему миру.