«Лаборатория Касперского» выпустит свой аналог Windows и Android

Так, например, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания намерена выпустить собственную операционную систему. Причём это будет система, предназначенная как для компьютеров, так и для смартфонов.

Да, будет [операционная система], но когда, не скажу. Я просто человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза. Евгений Касперский

Отметим, что слухи о внутреннем тестировании гаджетов на базе KasperskyOS ходили ещё несколько лет назад. А в конце 2019 года было объявлено, что фирменная ОС может использоваться для интернета вещей и промышленности.

Речи о выпуске продукта для смартфонов и компьютеров обычных пользователей тогда речи не шло.