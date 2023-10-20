«Лаборатория Касперского» запустила курс по кибербезопасности для школьников

«Лаборатория Касперского» предоставляет бесплатный доступ к обучающему курсу «Основы информационной безопасности» для учащихся 7 класса, а также учителям, родителям и всем желающим. Курс разработан для использования на уроках информатики и во внеурочной деятельности.

Этот курс включает три модуля, охватывающих вопросы введения в информационную безопасность, угрозы и методы их реализации, а также меры обеспечения информационной безопасности. Первые два модуля доступны для изучения и скачивания без ограничений.

В рамках этого обучения ученики узнают о современных онлайн-угрозах, таких как социальная инженерия, фишинг и вредоносное ПО. Они также освоят понятия конфиденциальности и персональных данных, а также научатся создавать надёжные пароли и использовать двухфакторную аутентификацию. Обучение проводится в игровой форме, где школьники в роли положительных персонажей борются с киберугрозами.

Курс разработан на основе материалов, полученных от учителей и сотрудничества с образовательными учреждениями в Москве. В ближайшем будущем «Лаборатория Касперского» также предоставит курс для старших школьников, включая 8-11 классы, с более глубокими материалами по информационной безопасности.