Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе

Так, в рамках шестимесячного исследования на борту МКС специалисты оценят способность произведенных Lamborghini материалов противостоять колебаниям температуры, радиационному воздействию, а также воздействию вакуума и атомарного кислорода.

”Условия окружающей среды на низкой околоземной орбите позволяют нам оценить свойства и прочность углеродных волокнистых материалов в экстремальных условиях. Это уникальная среда, где можно узнать больше о свойствах и характеристиках различных материалов, надеясь на то, что когда-нибудь будут разработаны технологии и устройства, которые можно было бы использовать как на Земле, так и в космосе”, — рассказал главный автор исследования Алессандро Граттони.