Наука и технологии
Сегодня 07:20
Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе
Делается это для того, чтобы в дальнейшем разработать материалы для полета в космос
Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.
Так, в рамках шестимесячного исследования на борту МКС специалисты оценят способность произведенных Lamborghini материалов противостоять колебаниям температуры, радиационному воздействию, а также воздействию вакуума и атомарного кислорода.
”Условия окружающей среды на низкой околоземной орбите позволяют нам оценить свойства и прочность углеродных волокнистых материалов в экстремальных условиях. Это уникальная среда, где можно узнать больше о свойствах и характеристиках различных материалов, надеясь на то, что когда-нибудь будут разработаны технологии и устройства, которые можно было бы использовать как на Земле, так и в космосе”, — рассказал главный автор исследования Алессандро Граттони.
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