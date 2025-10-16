Лаос прекратит снабжать электричеством майнеров криптовалют

В настоящее время майнеры потребляют около 150 мегаватт электроэнергии, что на 70% меньше пиковых показателей 2021−2022 годов. По словам представителей министерства энергетики, криптовалютная отрасль создает мало рабочих мест и не формирует устойчивых производственных цепочек.

Приоритетами для энергоснабжения станут центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), металлургические предприятия и производство электромобилей. Первоначально остановку поставок электроэнергии майнерам планировали на этот год, но решение отложили из-за обильных дождей, увеличивших выработку гидроэлектростанций.