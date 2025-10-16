Лаос прекратит снабжать электричеством майнеров криптовалют

Опубликовано 16 октября 2025, 21:141 мин.
Лаос прекратит снабжать электричеством майнеров криптовалютВласти планируют перераспределить энергию на другие отрасли
Власти Лаоса рассматривают возможность полного прекращения электроснабжения майнеров криптовалют к началу 2026 года. Такое решение связано с планами перераспределения энергоресурсов в пользу отраслей, вносящих больший вклад в экономический рост страны.
В настоящее время майнеры потребляют около 150 мегаватт электроэнергии, что на 70% меньше пиковых показателей 2021−2022 годов. По словам представителей министерства энергетики, криптовалютная отрасль создает мало рабочих мест и не формирует устойчивых производственных цепочек.
Приоритетами для энергоснабжения станут центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), металлургические предприятия и производство электромобилей. Первоначально остановку поставок электроэнергии майнерам планировали на этот год, но решение отложили из-за обильных дождей, увеличивших выработку гидроэлектростанций.