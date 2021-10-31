Латинская Америка начала использовать российские беспилотники

Разработчик этих дронов — российская компания Zala Aero, входящая в структуру концерна «Калашников». Беспилотники оказывают услуги аграрному сектору и топливно-энергетическому комплексу.

Их эксплуатирует компания UAV Latam — крупнейший оператор, предоставляющий услуги, связанные с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов в Латинской Америке.

«В настоящее время UAV Latam располагает четырьмя комплексами Zala Aero. Они уже применяются, в частности, при оказании услуг топливно-энергетическому комплексу и аграрной промышленности. Мы самостоятельно задействуем их при выполнении задач, оказываем услуги заказчикам и поставляем беспилотники», — уточнил представитель латиноамериканского оператора.

Как отмечается, речь идёт о беспилотных комплексах Zala 421-16E, Zala 421-16EV и Zala 421-08M. Каких-либо других данных не приводится.