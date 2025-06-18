Латинская Америка запустит собственную языковую ИИ-модель в сентябре

Работу над моделью начали в январе 2023 года. В ее основе — технологии Llama 3*, а обучение проходит на региональных вычислительных мощностях, включая ресурсы Университета Тарапаки в Чили и облачные платформы.

Инициатором разработки выступил Национальный центр искусственного интеллекта Чили (CENIA), а участие в проекте приняли более 30 научных и образовательных организаций региона. Инициативу также поддерживают региональный банк развития CAF и Amazon Web Services.

Latam-GPT не создается как конкурент коммерческим продуктам вроде ChatGPT. Главная задача — стать основой для полезных сервисов: чат-ботов, виртуальных помощников и образовательных платформ.

Одним из приоритетов разработчиков стало сохранение коренных языков. Уже создан первый переводчик для языка рапа-нуи, на котором говорят на острове Пасхи. В будущем планируется добавить поддержку и других языков коренного населения.

По мнению организаторов, модель поможет внедрять ИИ в такие сферы, как здравоохранение и образование, делая технологии более доступными и отражающими особенности местной культуры.

*принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России