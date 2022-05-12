Лавочка прикрыта: магазин приложений Apple больше не принимает оплату со счёта мобильного телефона

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Лавочка прикрыта: магазин приложений Apple больше не принимает оплату со счёта мобильного телефонаИнтересно, будет ли ещё какой-то обходной путь?
Одним из последних оплотов покупок в App Store для россиян была возможность воспользоваться счётом мобильного телефона. Но теперь и она, к сожалению, пропала.
Об этом рассказали сами пользователи техники Apple — iPhone, iPad и Mac. По их словам, теперь невозможно не только приобрести таким способом приложения в онлайн-магазине, но также продлить подписку iCloud.
Сообщается, что при попытке провести оплату, появляется сообщение об ошибке.
Напомним, что проблемы начались после того, как в России прекратили работать карты платежных систем Visa и Mastercard. При этом воспользоваться картами «Мир» для этих целей невозможно. Также Apple официально объявила о временном приостановлении своей деятельности на территории страны.