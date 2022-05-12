Лавочка прикрыта: магазин приложений Apple больше не принимает оплату со счёта мобильного телефона

Об этом рассказали сами пользователи техники Apple — iPhone, iPad и Mac. По их словам, теперь невозможно не только приобрести таким способом приложения в онлайн-магазине, но также продлить подписку iCloud.

Сообщается, что при попытке провести оплату, появляется сообщение об ошибке.