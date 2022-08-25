Наука и технологии
Сегодня в 11:05
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Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев

Япония — очень необычная страна. Многие наслышаны о достаточно странных девайсах, которые пользуются там популярностью.
Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев

Компания Lay’s также не стала отставать от местных трендов и выпустила специальную стиральную машину, которая предназначена для чистки пальцев. По размерам она достаточно миниатюрная: 15 х 11 см. При этом внешне её сложно отличить от традиционной стиралки.

Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев

Работает устройство следующим образом: пользователь должен засунуть пальцы в барабан, после чего срабатывает датчик и на пальцы распыляется антисептик на спиртовой основе. Таким образом руки обрабатываются и избавляются от жира, который мог остаться на них после поедания чипсов.

Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев

Отметим, что на данный момент произведено всего пять штук стиральных машин от Lay’s. И все они будут разыграны исключительно в пределах Японии. Планируется ли настроить массовый выпуск устройства после розыгрыша — неизвестно.

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