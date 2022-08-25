Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев

Работает устройство следующим образом: пользователь должен засунуть пальцы в барабан, после чего срабатывает датчик и на пальцы распыляется антисептик на спиртовой основе. Таким образом руки обрабатываются и избавляются от жира, который мог остаться на них после поедания чипсов.