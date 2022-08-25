Lay's выпустила специальную стиральную машину для пальцев
Компания Lay’s также не стала отставать от местных трендов и выпустила специальную стиральную машину, которая предназначена для чистки пальцев. По размерам она достаточно миниатюрная: 15 х 11 см. При этом внешне её сложно отличить от традиционной стиралки.
Работает устройство следующим образом: пользователь должен засунуть пальцы в барабан, после чего срабатывает датчик и на пальцы распыляется антисептик на спиртовой основе. Таким образом руки обрабатываются и избавляются от жира, который мог остаться на них после поедания чипсов.
Отметим, что на данный момент произведено всего пять штук стиральных машин от Lay’s. И все они будут разыграны исключительно в пределах Японии. Планируется ли настроить массовый выпуск устройства после розыгрыша — неизвестно.