Лазер научились использовать для отвода молний

В основе технологии лежит лазер для создания каналов ионизированного воздуха — именно он направляет молнию вдоль его своего, который может расширяться вверх для создания необходимой зоны покрытия.

Сообщается, что в рамках экспериментов специалисты использовали лазер мощностью один киловатт и один джоуль на импульс длительностью в пикосекунду. Устройство было испытано на горе Санти, где оно предназначалось для защиты 124-метровой телекоммуникационной вышки.

После анализа данных длинною в год, эксперты пришли к выводу, что разряд может следовать за лучом почти 60 метров, прежде чем достигнет башни. Это, в свою очередь, значит, что лазер смог увеличить радиус защитной поверхности со 120 до 180 м.