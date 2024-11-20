Лазеры нового поколения улучшат экологию производства

Текущие методы микромеханической обработки, включая механические и электрохимические процессы, часто приводят к большому количеству отходов и требуют значительных затрат энергии. В отличие от них, ультракороткие лазерные импульсы (USP) позволяют повысить точность обработки и избежать использования химических веществ. Это делает производство более экологичным и экономичным.

Основной проблемой было недостаточное мощность лазеров для промышленного использования. Однако в рамках проекта METAMORPHA ученые из Германии, Франции, Греции и других стран разрабатывают систему с лазером мощностью 1 кВт, что откроет новые горизонты для массового применения этой технологии. Применение таких лазеров может снизить как количество отходов, так и энергозатраты на 90%.