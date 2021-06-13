Наука и технологии
Сегодня в 18:01

Лазеры ускорили скорость интернета до 800 Гбит/сек

Причём сделали это относительно за недорого
Японские учёные решили найти новый способ ускорить интернет. На этот раз для этих целей специалисты решили обратить свой взор на технологию лазеров.

Разумеется речь идёт о кастомном лазере с «электроабсорбционным модулятором и интегрированной распределённой обратной связью (EA-DFB) с сосредоточенными элементами (LE)». Учёные научились с его помощью передавать сигналы на скоростях до 224 Гбит/сек при расстоянии до 2 км.

Novus LIght пишет(https://www.novuslight.com/ofc-2021-optical-advances-help-enable-800-gb-ethernet_N11650.html], что вместо 100-гигабитных каналов, специалисты решили создать четыре 200-гигабитных, что позволило достигнуть скорости в 800 Гбит/сек.

По словам экспертов, принимавших участие в этой научной работе, новая технология может быть не только интересной с точки зрения скорости, но также и дешевизны и энергопотребления.

«С ростом потоковой передачи данных и других интернет-услуг внутренние каналы связи потребуют более высоких скоростей — 1,6 терабит в секунду и выше», — отметили учёные.