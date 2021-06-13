Лазеры ускорили скорость интернета до 800 Гбит/сек

Разумеется речь идёт о кастомном лазере с «электроабсорбционным модулятором и интегрированной распределённой обратной связью (EA-DFB) с сосредоточенными элементами (LE)». Учёные научились с его помощью передавать сигналы на скоростях до 224 Гбит/сек при расстоянии до 2 км.

Novus LIght пишет(https://www.novuslight.com/ofc-2021-optical-advances-help-enable-800-gb-ethernet_N11650.html], что вместо 100-гигабитных каналов, специалисты решили создать четыре 200-гигабитных, что позволило достигнуть скорости в 800 Гбит/сек.

По словам экспертов, принимавших участие в этой научной работе, новая технология может быть не только интересной с точки зрения скорости, но также и дешевизны и энергопотребления.

«С ростом потоковой передачи данных и других интернет-услуг внутренние каналы связи потребуют более высоких скоростей — 1,6 терабит в секунду и выше», — отметили учёные.