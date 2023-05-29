ЛДПР предложили всей страной перейти на Telegram

Депутат Алексей Диденко из ЛДПР предложил провести 1 сентября 2023 года «днём Telegram» и отправил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с этим предложением. В своём обращении он указал, что в России одинаково популярны Telegram и WhatsApp. Однако Telegram более функционален и не связан с компанией Meta, признанная экстремистской в России. Несмотря на это, WhatsApp все ещё широко используется из-за привычки и страха потерять контакты. Диденко считает, что установление единого дня перехода на Telegram, подобно переходу на зимнее и летнее время, поможет преодолеть страхи и привычки. Он также отметил, что хотя нельзя принудить граждан сменить мессенджер, правительство может перевести всех госслужащих на Telegram.

В своём письме Алексей Диденко, замруководитель фракции ЛДПР в Госдуме, предложил провести «день Telegram» 1 сентября 2023 года и направил его Максуту Шадаеву, главе Минцифры РФ. Диденко отметил, что Telegram и WhatsApp пользуются популярностью в России, но Telegram предлагает больше функциональных возможностей и не связан с Meta, компанией, признанной экстремистской. Однако WhatsApp все ещё широко используется из-за привычки и опасений потерять контакты. Депутат предложил установить единый день перехода на Telegram, чтобы преодолеть эти страхи и изменить привычки. Он также отметил, что правительство может перевести госслужащих на Telegram, хотя нельзя заставить граждан сменить мессенджер.

Депутат ЛДПР Алексей Диденко написал письмо Максуту Шадаеву, главе Минцифры РФ, предложив объявить 1 сентября днём перехода на мессенджер Telegram. По мнению Диденко, в России Telegram и WhatsApp пользуются одинаковой популярностью, но Telegram является более функциональным и не связан с экстремистской компанией Meta. Однако многие люди все ещё предпочитают WhatsApp из-за привычки и страха потерять контакты. Депутат предложил провести единый день перехода на Telegram, чтобы помочь людям преодолеть эти страхи и изменить свои привычки. Он также отметил, что правительство может перевести государственных служащих на Telegram, хотя невозможно заставить всех граждан сменить мессенджер.