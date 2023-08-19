ЛДПР запустила Telegram-бот, работающий на нейросети «Жириновский»

По его словам, алгоритм должен обучаться не только на идеях человека, в честь которого технология названа, но и на вопросах людей, народа.

В качестве приветствия бот пишет, что является цифровым учеником Владимира Жириновского, «всегда готов к новым вызовам и возможностям для распространения его идей». И если создание Telegram-канала поможет делу распространения его идей, то бот «с удовольствием» примет это направление работы.