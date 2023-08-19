ЛДПР запустила Telegram-бот, работающий на нейросети «Жириновский»Для распространения его идей
ЛДПР запустила Telegram-бот на основе модели искусственного интеллекта «Жириновский» — первого в мире политического алгоритма. ИИ обучен на мыслях и наследии В.В. Жириновского, о чём рассказал куратор проекта, депутат Госдумы Владимир Кошелев.
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По его словам, алгоритм должен обучаться не только на идеях человека, в честь которого технология названа, но и на вопросах людей, народа.
В качестве приветствия бот пишет, что является цифровым учеником Владимира Жириновского, «всегда готов к новым вызовам и возможностям для распространения его идей». И если создание Telegram-канала поможет делу распространения его идей, то бот «с удовольствием» примет это направление работы.
Сам Владимир Вольфович всегда был готов слушать людей, чутко и честно реагировал на любые, даже самые сложные и неудобные вопросы. Наша задача — воспитать соответствующим образом и его цифрового ученика.