Лечение антибиотиками без повода приводит к раку кишечника

В исследовании приняли участие 40 тысяч человек, среди которых у 7903 был диагностирован рак, а остальные 30148 были здоровы. Оказалось, что некорректное — неуместное либо чрезмерное применение антибиотиков не связано с раком прямой кишки, но провоцирует развитие карциномы толстой кишки.

Причём чем моложе люди, тем выше риск развития именно этого вида рака: люди в возрасте до 50 лет подвержены развития рака толстой кишки на 50% больше; те, кому от 50 лет, — на 9%.

Специалисты объясняют это влиянием антибиотиков не только на патогены, но и на полезные и защитные бактерии, что приводит к сбоям в работе микробиома кишечника и угнетению иммунитета.

По словам учёных, результаты исследования говорят о том, что антибиотики необходимо принимать корректно, надлежащим образом, и только в случае объективной необходимости.

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