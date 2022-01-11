Легендарная Bugatti вошла на рынок электротранспорта. С самокатом

Электросамокат способен складывается и имеет, по словам компании, – “уникальный аэродинамический дизайн”. Сообщается, что он имеет раму из магниевого сплава, что позволяет ему весить менее 15 кг.

Мотор мощностью 700 Вт обеспечивает достаточную эффективность для подъема под уклоном до 15 градусов, что в сочетании с батареей 36 В 10 Ач обеспечивает дальность хода от 32 км до 45 км. Сам аккумулятор съемный и заряжается от любой стандартной розетки в течение четырех часов. Самокат имеет три режима движения: Экономичный, Городской и Спортивный, обеспечивающие максимальную скорость 14 км/ч, 20 км/ч и 30 км/ч соответственно.

Больше всего бросается в глаза задний фонарь с монограммой, который проецирует знаменитый логотип "RB" на землю позади “водителя”. Самокат также имеет фары по бокам деки и сзади, а также двойные сигналы поворота на рукоятках руля.