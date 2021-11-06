Легендарная Ducati выпустила электросамокат с NFC и зарядкой для смартфонов

Легендарная Ducati выпустила электросамокат с NFC и зарядкой для смартфоновЦена тоже не то чтобы кусается
Так, всё больше людей начинают присматриваться к сегменту электросамокатов. И будто бы понимая растущий спрос, в эту сферу начали входить компании, ранее выпускавшие совсем иной вид транспорта.
А некоторые из них представили ряд интересных новинок. Одной из таких компаний стала Ducati, представившая, пожалуй, свой самый необычный электросамокат — Ducati Pro-III.
Одной из интересных «фишек» транспортного средства является возможность его активации через NFC. Также электросамокат можно подключить к специальному приложению — Ducati Urban. При этом устройство также можно использовать для зарядки смартфона. Под это дело в нём установлен USB-порт.
Что же до «транспортных» возможностей аппарата, то его максимальная скорость — 25 км/ч. При этом благодаря аккумулятору на 468 Вт·ч самокат может проехать от одного заряда до 50 км.
Если говорить о цене новинки, то она… Средняя. За Ducati Pro-III просят 799 евро или 65 тыс рублей.