Легендарная Ducati выпустила электросамокат с NFC и зарядкой для смартфонов

Так, всё больше людей начинают присматриваться к сегменту электросамокатов. И будто бы понимая растущий спрос, в эту сферу начали входить компании, ранее выпускавшие совсем иной вид транспорта.

А некоторые из них представили ряд интересных новинок. Одной из таких компаний стала Ducati, представившая, пожалуй, свой самый необычный электросамокат — Ducati Pro-III.

Одной из интересных «фишек» транспортного средства является возможность его активации через NFC. Также электросамокат можно подключить к специальному приложению — Ducati Urban. При этом устройство также можно использовать для зарядки смартфона. Под это дело в нём установлен USB-порт.