Легендарная игровая компания Atari откроет сеть отелей для геймеров

Отмечается, что новые отели будут направлены в первую очередь на геймеров, которые глубоко погружены в индустрию видеоигр, однако завлечь создатели смогут и новичков. Так, в ходе разработки компании планируют оснастить отели современными устройствами дополненной и виртуальной реальности. Также сообщается, что в стенах отеля в будущем будут проводить турниры по киберспорту.

Известно, что соглашение подразумевает производство восьми отелей, которые, к слову, уже спроектированы и согласованы. Более того, строительство первого состоится уже в рамках текущего года в городе Феникс. По словам источников, в будущем отели появятся в Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Денвере, Остине, Сиэтле и наконец в Лас-Вегасе.