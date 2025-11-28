Легендарная хакерша EMPRESS объявила об окончательном уходе с пиратской сцены

Об этом стало известно благодаря Reddit-сообществу CrackWatch со ссылкой на ее официальный Telegram-канал. По словам EMPRESS, она больше не будет обходить DRM-защиту и попросила распространить эту информацию в сети, чтобы «закрыть вопрос окончательно».

EMPRESS прославилась умением стабильно взламывать проекты с Denuvo — системой, которую многие считали практически неприступной.

На ее счету обход защиты в таких крупных играх, как Doom Eternal, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Dead Island 2, Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy и других громких тайтлах последних лет.