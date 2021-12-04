Легендарная Kodak создала одноразовый плёночный фотоаппарат

Наука и технологии
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Легендарная Kodak создала одноразовый плёночный фотоаппаратИнтересная задумка, особенно для 2021 года
Компания Kodak многие годы была известна своими фотоаппаратами и плёнками для них. Но с появлением цифровых аналогов, продукция компании перестала быть актуальной.
Понимая это, инженеры бренда решили заинтересовать современных пользователей. Они разработали одноразовую плёночную камеру, которую компания назвала Kodak Professional TRI-X 400TX.
Вес устройства — 100 г. Но куда интереснее то, что она оснащена двойной асферической пластиковой линзой с диафрагмой f/10. Внутри разместилась плёнка Kodak «объёмом» в 27 фотографий.
Сообщается, что новинка способна делать качественные снимки в том числе и в условиях плохой освещённости. При этом на данный момент нет точной информации о цене новинки и сроках её выхода в продажу. Но учитывая, что девайс одноразовый, вряд ли его будут продавать задорого.
Источник: PetaPixel