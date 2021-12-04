Наука и технологии
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Легендарная Kodak создала одноразовый плёночный фотоаппарат

Интересная задумка, особенно для 2021 года
Компания Kodak многие годы была известна своими фотоаппаратами и плёнками для них. Но с появлением цифровых аналогов, продукция компании перестала быть актуальной.
Легендарная Kodak создала одноразовый плёночный фотоаппарат

Понимая это, инженеры бренда решили заинтересовать современных пользователей. Они разработали одноразовую плёночную камеру, которую компания назвала Kodak Professional TRI-X 400TX.

Вес устройства — 100 г. Но куда интереснее то, что она оснащена двойной асферической пластиковой линзой с диафрагмой f/10. Внутри разместилась плёнка Kodak «объёмом» в 27 фотографий.

Легендарная Kodak создала одноразовый плёночный фотоаппарат

Сообщается, что новинка способна делать качественные снимки в том числе и в условиях плохой освещённости. При этом на данный момент нет точной информации о цене новинки и сроках её выхода в продажу. Но учитывая, что девайс одноразовый, вряд ли его будут продавать задорого.

Источник: PetaPixel
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