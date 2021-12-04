Легендарная Kodak создала одноразовый плёночный фотоаппарат

Сообщается, что новинка способна делать качественные снимки в том числе и в условиях плохой освещённости. При этом на данный момент нет точной информации о цене новинки и сроках её выхода в продажу. Но учитывая, что девайс одноразовый, вряд ли его будут продавать задорого.