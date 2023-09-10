Легендарная Polaroid представила новый «мгновенный» фотоаппарат с автофокусом

Недавно компания анонсировала свою новую камеру мгновенной печати под названием I-2. Производитель гордо заявляет, что это устройство обладает «самой резкой оптикой в истории Polaroid».

Кроме того, новинка оснащена ручным управлением, что позволяет фотографу настроить выдержку, диафрагму и выбрать режим съёмки.