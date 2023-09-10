Легендарная Polaroid представила новый «мгновенный» фотоаппарат с автофокусом

Легендарная Polaroid представила новый «мгновенный» фотоаппарат с автофокусомЦена, правда, не самая народная
Культовый бренд Polaroid не перестаёт удивлять своих поклонников.
Недавно компания анонсировала свою новую камеру мгновенной печати под названием I-2. Производитель гордо заявляет, что это устройство обладает «самой резкой оптикой в истории Polaroid».
Кроме того, новинка оснащена ручным управлением, что позволяет фотографу настроить выдержку, диафрагму и выбрать режим съёмки.
Одним из ключевых преимуществ I-2 является объектив, состоящий из трёх оптических элементов с автоматической фокусировкой. Также устройство способно снимать в ночных условиях благодаря использованию лидара нового поколения.
Данная технология точно измеряет расстояние до объекта и обеспечивает быструю фокусировку.
Фотоаппарат оборудован небольшим экраном и модулем Bluetooth, а также фирменным программным обеспечением для удалённого управления. Стоимость новинки составляет $600, а цена одного моментального фото — около $2.