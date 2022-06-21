Легендарную DOOM запустили на детальке LEGO

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Легендарную DOOM запустили на детальке LEGOКогда казалось, что удивлять больше нечем
id Software выпустила DOOM в 1993 году. С тех пор легенда жанра шутеров успела побывать на самых различных платформах: от консолей и компьютеров до калькуляторов и тестов на беременность.
Но в этот раз энтузиазм отдельных личностей пошёл ещё дальше. В сети появилось видео, на котором проект запускает на обыкновенной детальке лего со встроенным дисплеем разрешением 72 х 40 пикселей.
Стоит отметить, что сам разработчик признал неиграбельность такого варианта. Всё дело в размерах экрана и его монохромностью.
Один из комментаторов предложил разработчику портировать DOOM на механическую клавиатуру. И, что самое интересное, моддер заявил, что это именно то, над чем он прямо сейчас работает.