Легендарные Покемоны появятся в музее Ван Гога

Хотя подробности мероприятия пока держатся в секрете, тизер намекает на то, что посетителей ждёт нечто удивительное. В ролике Пикачу и Иви бегут по полю подсолнухов, которое вдруг преображается в стиль масляной живописи Винсента Ван Гога.

Данная коллаборация является уникальным событием, которое может привлечь новую аудиторию в музей и познакомить поклонников Покемонов с высоким искусством.

Ожидается, что в музее будут продаваться эксклюзивные сувениры, поэтому те, кто планирует посетить мероприятие, должны быть готовы к тому, что их кошельки могут опустеть.

Сотрудничество между музеем Ван Гога и компанией Pokémon является примером того, как современная поп-культура и классическое искусство могут сосуществовать, создавая нечто новое и захватывающее.

Событие, безусловно, станет ярким моментом в культурной жизни этого года.