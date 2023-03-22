Легендарный автоконцерн Ferrari указал хакерам путь: компания отказалась платить за украденные данные

Вместо этого менеджеры и служба безопасности Ferrari признались клиентам в утечке. Свой отказ платить за информацию компания объяснила нежеланием потакать преступникам и вдохновлять их на новые киберпреступления.

«Согласие на такие просьбы обеспечило бы финансирование преступной деятельности и позволило бы авторам угроз продолжить свои атаки. Мы уведомили наших клиентов о потенциальном раскрытии их данных и о характере произошедшего. Ferrari очень серьёзно относится к вопросу конфиденциальности своих клиентов и понимает всю важность случившегося», — рассказали в Ferrari.

При этом в компании заверили, что клиентам ничего не угрожает, а по факту случившегося начато расследование.