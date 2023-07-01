Легендарный Беар Гриллс будет преподавать детям «навыки выживания» за компьютером

Гриллс называет современную цифровую и медиасреду «цунами информации» и считает, что цифровая грамотность подрастающего поколения и молодых людей в целом — «навык выживания будущего». Детям предлагается участвовать в гуманитарных и «экомиссиях», одновременно обучаясь цифровой грамотности.

Например, на платформе Mission Seekr в настоящее время доступна миссия по спасению мирового океана от загрязнения: детям предлагается пройти миссию, найти причины загрязнения и предложить решения и способы выхода из сложившейся экологической ситуации, а также снять тематическое видео.

«Я считаю, что молодые люди должны получить навыки выживания в современных условиях, которые будут актуальны и помогут им в жизни», — отметил путешественник.