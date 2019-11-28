Легендарный Panasonic сделал еще один шаг к банкротству

В данном случае речь идет об избавлении от дочернего подразделения под названием Panasonic Semiconductor Solutions — именно здесь японский производитель занимался разработкой и выпуском собственных полупроводников. Напомним, что Panasonic многие годы пыталась вдохнуть новую жизнь с свой собственный бизнес, связанный с микрочипами, но к сожалению у компании так и не получилось присоединиться к числу лидеров рынка.

Напомним, что Panasonic занялась производством полупроводников еще в далеком 1952 году. До 1990-х годов компания оставалась лидером в данном сегменте, но со временем пришли новые игроки и японский производитель не смог выдержать конкуренцию с ними. Подобная ситуация сложилась у компании и с сегментом жидкокристаллических дисплеев — от данного типа бизнеса компания намерена отказаться в 2021 году.