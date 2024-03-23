Легенды про вампиров имеют под собой реальное основание — клинический вампиризм

Психолог объяснил, что вампиры действительно существуют. Это реальные люди, у которых диагностирован синдром Ренфилда, или клинический вампиризм — состояние, при котором человек глотает человеческую кровь, чтобы удовлетворить потребность, не связанную с питанием. То есть речь о маниакальной тяге к потреблению крови.

В основе этого состояния тяга не к самой крови, а к сексуальному удовлетворению, которое такой «монстр» испытывает при употреблении крови. Может даже доходить до оргазма в момент, когда больной человек пьёт кровь.

Некоторые из вампиров говорят и «о чувстве силы или единения со Вселенной», когда пьют кровь или просто пробуют её на вкус.

Но, как правило, люди с синдромом Ренфилда не опасны. Однако были случаи «жестоких вампиров», таких как серийный убийца Ричард Чейз, который по-настоящему выпил кровь нескольких жертв.