Легкие назвали помогающим при похудении органом

Врач сообщила, что именно легкие являются основным органом, помогающим в борьбе с лишним весом. Ахуньянова объяснила, что чрезмерное количество простых углеводов превращается в триглицериды, располагаясь в жировых клетках. Чтобы избавить от лишнего веса необходимо, чтобы произошел процесс окисления триглицеридов.

”Углекислый газ выводится с помощью выдоха. А вода — через почки, кишечник и пот”, — поделилась информацией врач на своей странице в социальной сети Instagram.

В то же время, только дышать для похудения будет недостаточно. Важно и подкорректировать рацион питания, а именно снизить количество простых углеводов. Также на успешность похудения влияет и хорошая работа внутренних органов, в частности печени и почек. Так, если человек страдает ожирением печени, снижения веса у него будет происходить медленнее.

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