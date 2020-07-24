Лекарства от болезней желудка могут увеличивать вероятность смерти от COVID-19

Так, согласно опубликованным данным, популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги могут способствовать тяжелому течению коронавируса нового типа. Ученые сообщили, что порядка 15,6 госпитализированных больных с коронавирусной инфекцией потребляли так называемые ингибиторы протонной помпы, в числе которых “Омепразол”, “Доксилак”, “Пантопрозол” и прочие. Выяснилось, что летальные исходы в данной категории людей были выше в 2,3 раза, чем среди тех пациентов, которые не употребляли подобные лекарства. Более того, ученые зафиксировали, что среди употребляющих данные препараты в 2,5 раза увеличивалась вероятность попадания на ИВЛ.

Гастроэнтеролог Алексей Буеверов подтвердил, что на время болезни коронавирусом от подобных лекарств стоит отказаться.