Лекарства станут эффективнее благодаря расшифровке генетического кода с помощью ИИ

Это позволит создавать более эффективные лекарства, в том числе вакцины. ИИ обучили на сотнях тысяч генетических последовательностей. Технология научилась распознавать правила, по которым работает генетический код.

В результате ученые смогли создать новую мРНК-вакцину против COVID-19, которая на 33% эффективнее существующих.

Новая модель ИИ учитывает не только генетические последовательности, но и другие факторы, влияющие на производство белка. Это позволяет создавать более точные и эффективные лекарства.

В будущем эта технология может быть использована для лечения многих других заболеваний, в том числе рака.