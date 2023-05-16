Лекарства в сточных водах научились растворять при помощи граната

Давайте разберемся, как это работает. Обычно для очистки воды от подобных веществ используют пористые материалы, которые сделаны из ионов металлов и синтетических молекул.

Но стокгольмские эксперты предложили использовать вместо них растительную эллаговую кислоту. И где она встречается? Вот здесь-то и появляется гранат — именно из него можно извлечь эту кислоту.

Для того, чтобы проверить работоспособность своего изобретения, исследователи пропустили через него воду, которая уже прошла обработку на местных станциях очистки воды. И что вы думаете? Материал успешно удалил загрязнения, которые смогли пройти через обычные фильтры!

Но это ещё не всё. Новый материал не только «ловит» медицинские отходы, но и уничтожает их при помощи света в процессе, который учёные называют «фотодеградация». Звучит сложно, но на самом деле это просто означает, что загрязняющие вещества разрушаются под воздействием света.