Лекарство для борьбы с ожирением облегчило отказ от курения

В рамках исследований на мышах они выяснили, что что комбинация лираглутида и никотина оказывает более сильное воздействие на организм, чем каждое из этих соединений по отдельности.

Специалисты утверждают, что это связано с тем, что они воздействуют на одни и те же нейроны в определённых частях мозга.

GLP-1 (составная часть лираглутида) помимо снижения аппетита также уменьшает тягу к никотину путём уменьшения выделения дофамина.

Отметим, что данная научная работа имеет все шансы облегчить процесс отказа от курения для многих зависимых по всему миру. Осталось лишь дождаться, когда данный метод будет признан полностью безопасным.