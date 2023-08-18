Лекарство для похудения сделало людей с ожирением умнее

Оказалось, что лираглутид, препарат для похудения, способен улучшать мозговую деятельность у людей с ожирением, в частности, их способность к ассоциативному обучению.

Изначально было выявлено, что избыточный вес и сниженная чувствительность клеток к инсулину ухудшают способность мозга к ассоциативному обучению. Однако после приёма лираглутида эти изменения обратились вспять, и мозг возвращался к «нормальному» состоянию. Данный процесс был проверен на группе людей с разной чувствительностью к инсулину.

Ассоциативное обучение — ключевая функция мозга, которая позволяет связывать внешние стимулы и реакцию на них. Это основа для формирования нейронных связей и придания стимулам мотивирующей силы.

Исследователи подчёркивают важность доступности таких лекарств, которые могут положительно влиять на мозговую активность при избыточной массе тела.

Однако они также выразили обеспокоенность тем, что изменения в работе мозга могут происходить у молодых людей с ожирением без других заболеваний.