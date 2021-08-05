Лекарство от диабета оказалось эффективным в борьбе с самым опасным типом ожирения

Самое удивительное в итогах работы то, что лекарство вполне эффективно справляется с уменьшением ожирения сердца, печени и прочих жизненно важных органов, пишет научный журнал The Lancet.

Речь идёт о висцеральном жире, который окутывает внутренние органы человека. Избавиться от него гораздо сложнее, чем от того же подкожного жира, что делает его более опасным. Также он влияет на гормональный баланс и повышает риск воспалений, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д.

Отметим, что лираглутид используется для выработки глюкагона — гормона, который увеличивает уровень глюкозы и жирных кислот в крови. На сегодняшний день препарат одобрен к использованию в США и Европе.