Лекарство от диабета оказалось полезным для деторождения

Соответствующее исследование проводили ученые из Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН. В его рамках он изучили влияние метформина на репродуктивную систему мужчин и женщин. В результате клинических исследований было установлено, что препарат способствует улучшению репродуктивной системы, причем у обоих полов. Кроме того, лекарство оказалось и полезным для здоровья новорожденных.