Наука и технологии
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Лекарство от диабета оказалось полезным для деторождения
Речь о метформине
В ходе исследования ученых было обнаружено, что лекарство от сахарного диабета метформин полезно для деторождения. Оно нормализует работу яичников и семенников у людей с бесплодием и гормональными проблемами.
Соответствующее исследование проводили ученые из Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН. В его рамках он изучили влияние метформина на репродуктивную систему мужчин и женщин. В результате клинических исследований было установлено, что препарат способствует улучшению репродуктивной системы, причем у обоих полов. Кроме того, лекарство оказалось и полезным для здоровья новорожденных.
Наше исследование открывает новые направления применения метформина как фармакологического препарата, улучшающего репродуктивные функции у женщин и мужчин при эндокринной патологии. Также есть перспективы применения метформина для повышения эффективности вспомогательных репродуктивных технологий.