Наука и технологии
Опубликовано 02 января 2025, 16:38
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Лекарство от гипертонии поможет в лечении редкой опухоли мозга

Исследование китайских ученых
Китайские ученые сделали новое открытие: лекарство, часто назначаемое при гипертонии, может быть эффективным в лечении редкой опухоли мозга, называемой краниофарингиома. Это нераковое образование, которое поражает гипоталамус или гипофиз, вызывает различные осложнения, включая диабет. Исследования проводились на животных моделях, которые воссоздают человеческую краниофарингиому, что позволило ученым изучить ее рост и возможные варианты лечения.
Лекарство от гипертонии поможет в лечении редкой опухоли мозга

© Ferra.ru

В своей статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, ученые сообщили, что найденный препарат может стать важным шагом в разработке новых лекарств от опухолей мозга. Руководитель исследования, ученый из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук Ву Цинфэнг, подчеркнул, что исследование открывает новые перспективы для поиска лечения опухолей, а также изучения клеточных изменений и генетических мутаций, связанных с этим заболеванием.

Краниофарингиома вызывает широкий спектр симптомов, таких как ожирение, диабет, проблемы со зрением и снижение секреции гормонов. Основным методом лечения опухоли остается хирургическое удаление, но оно может привести к осложнениям или рецидивам. Это делает опухоль сложной проблемой не только для нейрохирургов, но и для эндокринологов, так как она оказывает влияние на гормональную систему.

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