Лекарство от гипертонии поможет в лечении редкой опухоли мозга

В своей статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, ученые сообщили, что найденный препарат может стать важным шагом в разработке новых лекарств от опухолей мозга. Руководитель исследования, ученый из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук Ву Цинфэнг, подчеркнул, что исследование открывает новые перспективы для поиска лечения опухолей, а также изучения клеточных изменений и генетических мутаций, связанных с этим заболеванием.

Краниофарингиома вызывает широкий спектр симптомов, таких как ожирение, диабет, проблемы со зрением и снижение секреции гормонов. Основным методом лечения опухоли остается хирургическое удаление, но оно может привести к осложнениям или рецидивам. Это делает опухоль сложной проблемой не только для нейрохирургов, но и для эндокринологов, так как она оказывает влияние на гормональную систему.

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