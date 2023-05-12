Лекарство от рака начали искать при помощи собак

В рамках инициативы Cancer Moonshot, возрождённой президентом США Джо Байденом, ведутся клинические испытания на собаках с раком в ветеринарных университетах США и Канады.

Собаки для таких исследований подходят лучше, чем лабораторные мыши. Опухоли у собак возникают естественным образом и они подвержены схожим жизненным условиям, что и люди. Кроме того, ускоренный жизненный цикл собак позволяет учёным быстрее увидеть результаты исследований.

Так, например, в 2019 году специалисты из Университета штата Колорадо провели испытания на 28 собаках с остеосаркомой, которая распространилась на лёгкие.

Помимо коммерческого препарата от рака, они прописали собакам обычный препарат от гипертонии, лозартан, который воздействует на иммунную систему, блокируя привлечение типа белых кровяных клеток, стимулирующих рост опухоли.

Через три года учёные сообщили, что эта пара препаратов помогла сократить или стабилизировать лёгочные опухоли у 50% питомцев.

Такие исследования уже вносят свой вклад в лечение людей. Около 40 детей с устойчивым или рецидивирующим остеосаркомом сейчас получают лозартан и человеческий эквивалент собачьего препарата от рака, чтобы определить безопасность и диапазон дозировки лечения.