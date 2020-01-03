Лекарство от смертельной болезни мозга прошло испытания на животных

В рамках тестирования ученых из калифорнийского Института молекулярной медицины была использована комбинация сразу двух вакцин — AV-1959R и AV-1980R. Первая в качестве своих “мишеней” выбирает агрегаты белка амилоида бета, а вторая в свою очередь делает акцент на работе с филаментами тау-белка.

По итогу ученые сумели выяснить, что мыши, получавшие внутримышечные уколы обеих вакцин, сумели практически полностью избежать патологий и никак не демонстрировали развитие признаков болезни Альцгеймера. Также научные сотрудники, принимавшие участие в эксперименте, заявили о планах по началу полноценных клинических испытаний данного препарата на людях в течение ближайших двух лет.