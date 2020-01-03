Наука и технологии
Сегодня 11:08
Лекарство от смертельной болезни мозга прошло испытания на животных
Следующая цель — испытания на людях
В научном журнале Alzheimer’s Research and Therapy была опубликована работа ученых, которым удалось успешно протестировать потенциальную вакцину для профилактики болезни Альцгеймера на лабораторных мышах. Следующий рубеж — подтвердить безопасность и эффективность ее на людях.
В рамках тестирования ученых из калифорнийского Института молекулярной медицины была использована комбинация сразу двух вакцин — AV-1959R и AV-1980R. Первая в качестве своих “мишеней” выбирает агрегаты белка амилоида бета, а вторая в свою очередь делает акцент на работе с филаментами тау-белка.
По итогу ученые сумели выяснить, что мыши, получавшие внутримышечные уколы обеих вакцин, сумели практически полностью избежать патологий и никак не демонстрировали развитие признаков болезни Альцгеймера. Также научные сотрудники, принимавшие участие в эксперименте, заявили о планах по началу полноценных клинических испытаний данного препарата на людях в течение ближайших двух лет.