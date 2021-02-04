Лекарство против рака оказалось эффективным при ОРВИ

Результаты научной работы опубликованы в журнале Viruses. Исследователи обнаружили, что вещество растительного происхождения тапсигаргин помогает при лечении коронавирусной инфекции, простудного коронавируса, вируса гриппа А и респиратно-синцитиального вируса человека. Кроме того, в небольших дозах оно провоцирует мобилизацию врожденного иммунитета против нескольких основных возбудителей ОРВИ.

К преимуществам препарата, который применяется против рака простаты, отнесли возможность ограничить распространение вируса в течение двух суток. Примечательно также, что препарат не приводит к устойчивости у патогенов. Ученые предполагают, что у этого лекарства есть шансы стать самым эффективным средством против ОРВИ. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.