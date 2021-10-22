«Ленивый глаз» у детей начнут лечить очками виртуальной реальности

Амблиопию также называют синдромом “ленивого глаза”. Проявляется эта болезнь в виде снижения остроты зрения одного или обоих глаз. Обусловлено это функциональными расстройствами мозга, из-за которых он не может получить нормальные сигналы от глаз. Так, мозг не способен объединить картинку от двух органов в единую, ввиду чего начинает отдавать предпочтение одному из них, как бы “отключая” второй. Впоследствии это приводит к ухудшению зрения слабого глаза.

Представители компании Luminopia, в свою очередь, придумали способ избежать развития этой болезни с помощью очков виртуальной реальности. Так, они предложили транслировать картинку каждому органу по отдельности. Например, во время просмотра фильмов и прочего видеоконтента пациент наблюдает за картинками разной контрастности — для сильного глаза ее уменьшают до 15% от контрастности слабого. Благодаря этому мозгу необходимо обрабатывать изображения от слабого органа, что, в свою очередь, останавливает потерю зрения и лечит болезнь.

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