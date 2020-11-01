Наука и технологии
Сегодня 13:48
Lenovo анонсировала высокоточного робота-маляра
Его назвали Morningstar
Китайская компания Lenovo представила общественности своего первого высокоточного робота-маляра. Анонс устройства состоялся в ходе конференции Lenovo 2020 Innovation and Technology.
Робот Morningstar, с помощью современных вычислительных мощностей вкупе с искусственным интеллектом, способен производить покрасочные работы с высокой точностью. Так, оказываясь в новом помещении робот сперва сканирует его посредством бинокулярной стереокамеры, преобразуя его в виртуальную машину. Впоследствии в специальные контейнеры загружается краска, после чего и начинается процесс покраски.
Отметим, что управление роботом осуществляется с помощью оператора в VR-очках. Интересно, что робота наделили самообучающимся алгоритмом, благодаря чему он может производить действия, которые ранее выполнялись человеком. К примеру, он может распылять тот же цвет или выявлять качестве распыления.