Lenovo анонсировала высокоточного робота-маляра

Отметим, что управление роботом осуществляется с помощью оператора в VR-очках. Интересно, что робота наделили самообучающимся алгоритмом, благодаря чему он может производить действия, которые ранее выполнялись человеком. К примеру, он может распылять тот же цвет или выявлять качестве распыления.