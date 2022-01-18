Lenovo, HP и Acer могут выпустить собственные ноутбуки с российскими процессорами «Байкал»

Сообщается, например, что Минцифры ведёт переговоры с представителями Lenovo, HP и Acer. Если всё пройдёт успешно, то эти компании могут запустить производство ноутбуков, «сердцем» которых выступят процессоры серии «Байкал».

При этом речь идёт о выходе лэптопов исключительно для потребительского рынка. Пока что о по-настоящему крупных тиражах речь вряд ли идёт — по словам экспертов, сейчас можно говорить о примерно 50 тыс ноутбуков, причём это количество планируется разделить между трёмя брендами.

Отметим, что на данный момент нет какой-либо точной информации, в какие сроки стоит ждать появления первых моделей на базе отечественных процессоров.