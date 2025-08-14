Lenovo положительно оценила паузу тарифов США-Китай

Опубликовано 14 августа 2025, 17:501 мин.
Lenovo положительно оценила паузу тарифов США-КитайРост китайской ИИ-инфраструктуры остаётся сильным
Китайская компания Lenovo назвала приостановку тарифов между США и Китаем положительным фактором для бизнеса и отметила устойчивый рост инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Решение о временной паузе было принято на 90 дней до ноября и позволяет избежать высоких пошлин на товары обеих стран, обеспечивая временное облегчение для компаний.
© Lenovo
Выручка Lenovo за первый квартал финансового года, завершившийся 30 июня, выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 18,8 миллиарда долларов, превысив прогноз аналитиков в 17,4 миллиарда долларов. Такой результат компания связывает с сильным спросом на решения в сфере искусственного интеллекта, при этом все три основных направления бизнеса показали двузначный рост.
Чистая прибыль Lenovo по итогам квартала более чем удвоилась и достигла 505 миллионов долларов, значительно превысив ожидания рынка в 307,7 миллиона. Более 30% всех поставок ПК компании составили устройства с поддержкой ИИ, а бизнес серверов для искусственного интеллекта вырос на 150% благодаря высокому внутреннему спросу.