Lenovo представила AR-очки для iPhone и Mac раньше самой Apple

Как известно, свято место пусто не бывает. Вот и Lenovo решила «подсуетиться», анонсировав свои AR-очки, которые в том числе будут совместимы с iPhone и компьютерами Mac.

Называется новинка неброско — Lenovo T1. При этом с точки зрения дизайнерских или технологических находок в ней также нет ничего революционного.

Вообще, сама компания позиционирует девайс как «персональное мобильное дисплейное решение». И в этом есть логика — очки не беспомощны, если не подключены к какому-либо внешнему устройству.

T1 получили две MicroOLED-панели с разрешением FullHD каждая и частотой обновления всего 60 Гц. Наши коллеги из ArsTechnica даже опробовали устройство и заявили, что в целом устройство неплохое, но есть проблемы с управлением — порой оно может показаться неудобным.

На данный момент нет точной цены девайса, но в Lenovo заявили, что продаваться он будет дешевле 500 долларов. Старт продаж намечен на конец 2022 года.