Lenovo представила проектор с процессором Huawei дешевле 15 000 рублей

Lenovo представила проектор с процессором Huawei дешевле 15 000 рублейЗа свою цену — самое то
Компания Lenovo анонсировала новый проектор под названием Lenovo 100S. Устройство уже доступно для предзаказа.
Ориентировочная цена новинки составляет около 13 000 рублей, что делает её доступной для большинства потребителей.
Несмотря на свою демократичную стоимость, проектор обладает впечатляющими характеристиками. Он оснащён четвертым поколением оптической системы, LED-источником света с яркостью 270 CVIA и сроком службы до 30000 часов.
Оптическая система использует многослойное покрытие для уменьшения потерь света, увеличивая яркость на 30% по сравнению с конкурентами. Проектор также обладает автоматической фокусировкой и коррекцией трапеции.
Сердцем устройства является процессор Huawei HiSilicon 352, который поддерживает 4K-декодирование и обеспечивает высокое качество изображения в разрешении 1080P.
Кроме того, новинка оснащена двумя 5 Вт динамиками и поддерживает соединение через Wi-Fi 6.