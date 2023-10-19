Lenovo представила проектор с процессором Huawei дешевле 15 000 рублей

Ориентировочная цена новинки составляет около 13 000 рублей, что делает её доступной для большинства потребителей.

Несмотря на свою демократичную стоимость, проектор обладает впечатляющими характеристиками. Он оснащён четвертым поколением оптической системы, LED-источником света с яркостью 270 CVIA и сроком службы до 30000 часов.

Оптическая система использует многослойное покрытие для уменьшения потерь света, увеличивая яркость на 30% по сравнению с конкурентами. Проектор также обладает автоматической фокусировкой и коррекцией трапеции.